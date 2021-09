Women in Law und ÖRAK starten Mentoring-Programm

Wien. Women in Law startet in Kooperation mit dem ÖRAK ein Mentoring-Programm für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwaltsanwärterinnen.

Women in Law startet ein Mentoring-Programm für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwaltsanwärterinnen. Eine Jury hat nun die ersten zehn Mentees ausgewählt, die in einem 1:1-Verhältnis Mentorinnen zugeteilt werden.

Das Women in Law Mentoring Programm wurde von Christiane Stockbauer initiiert. Unterstützt wird die Initiative vom Österreichischen Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK) als Kooperationspartner.

„Die Förderung von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwaltsanwärterinnen auf ihrem Weg zur Unternehmerin ist uns ein besonderes Anliegen. Ich hoffe, dass wir damit zahlreichen Kolleginnen eine wertvolle Hilfestellung zu ihrem beruflichen Erfolg anbieten können“, so Rupert Wolff, Präsident des ÖRAK.

Kick-Off-Veranstaltung am 16.9.2021

Am 16.9.2021 findet die Kick-Off-Veranstaltung des Mentoring-Programmes in den Räumlichkeiten des ÖRAK in der Wollzeile in Wien statt.