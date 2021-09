Freude über ITR-Ranking bei bpv Hügel, Deloitte und mehr

Anwaltsrankings. bpv Hügel, Deloitte und weitere Kanzleien freuen sich über ihr Abschneiden bei den aktuellen Österreich-Rankings der International Tax Review.

So hat bei der Verleihung der European Tax Awards 2021 durch das britische Fachmagazin International Tax Review die Steuerrechtspraxis von bpv Hügel den Titel „Austria Tax Disputes Firm of the Year“ errungen. Gewürdigt wurden laut den Angaben die Leistungen bei Außenprüfungen, Steuer- und Finanzstrafverfahren.

„Wir freuen uns außerordentlich über den Award in der Disziplin Steuerstreitigkeiten, einem Schwerpunkt unserer Praxis. Der Dank gilt meinem Team für die großartige Arbeit und den Zusammenhalt sowie unseren Mandanten, die uns das Vertrauen schenken, indem sie uns mit ihren komplexen und wichtigen Mandaten betrauen“, so Gerald Schachner, Partner und Leiter der Steuerrechtspraxis bei bpv Hügel.

Neben bpv Hügel waren in dieser Kategorie auch Cerha Hempel, Deloitte, Icon (WTS Global) und TPA Group nominiert.

Preise für Big Four-Multi Deloitte

Gepunktet hat Deloitte Österreich in den Kategorien „Austria Tax Firm of the Year“ und „Austria Transfer Pricing Firm of the Year“. „Wir nehmen die Trophäen für diese Doppelauszeichnung mit Stolz entgegen. Ein besonderer Dank geht an unsere Teams in der Steuerberatung, die sich jeden Tag mit viel Engagement für unsere Kundinnen und Kunden einsetzen“, so Gabriele Holzinger, Expertin für Konzernsteuerrecht und Partnerin bei Deloitte Österreich.

Karin Andorfer, Leiterin der Verrechnungspreisabteilung und Partnerin bei Deloitte Österreich: „Es freut mich sehr, dass unsere Leistung erneut anerkannt wurde. Diese Auszeichnungen bestätigen, dass wir mit unserem fachlichen Know-how und unserem globalen Netzwerk – auch bei komplexen Themen wie dem Transfer Pricing – auf einem sehr guten Weg sind.“