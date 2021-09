Neues Handbuch: Verdeckte Gewinnausschüttung

Österreich/Deutschland. Die interdisziplinäre Darstellung der verdeckten Gewinnausschüttung ist Gegenstand eines neuen Fachbuchs (3. Auflage).

Die Darstellung beginnt mit einer ausführlichen Kommentierung des Verbots der Einlagenrückgewähr im Gesellschaftsrecht unter besonderer Berücksichtigung praktischer Anwendungsfälle. Daran schließt eine ausführliche Kommentierung der verdeckten Gewinnausschüttung im Ertragsteuerrecht, die mit einem „ABC der verdeckten Ausschüttungen“ abgeschlossen wird, heißt es beim Linde Verlag.

Die Neuerungen

Zwei neue Kapitel befassen sich mit der Bedeutung der vGA bei internationalen Verrechnungspreisen und verdeckten Zuwendungen bei Privatstiftungen. Weiters werden die umsatzsteuerlichen Konsequenzen verdeckter Gewinnausschüttungen dargestellt.

In der Folge werde betriebswirtschaftlichen Bewertungsfragen und Fragen im Bilanzrecht im Zusammenhang mit verdeckten Gewinnausschüttungen nachgegangen, hier insbesondere der Frage der Aktivierungsfähigkeit/-pflicht von Rückforderungsansprüchen der Gesellschaft infolge von vGA.

Die nachfolgenden beiden Beiträge analysieren vGA aus dem Blickwinkel des Finanzstrafrechts und des allgemeinen Strafrechts (insbesondere im Hinblick auf Untreue und betrügerische Krida sowie Strafaufhebung durch tätige Reue). Den Abschluss macht eine rechtsvergleichende Darstellung des deutschen Gesellschafts-, Steuer- und Strafrechts.

Die Herausgeber und Autoren

Herausgeber sind in der 3. Auflage Dr. Rainer Brandl (Steuerberater und Partner bei LeitnerLeitner), o.Univ.-Prof. Dr. Martin Karollus (Vorstand des Instituts für Unternehmensrecht an der Johannes Kepler Universität Linz), Univ.-Prof. Dr. Sabine Kirchmayr-Schliesselberger (Vorständin des Instituts für Finanzrecht an der Universität Wien, Steuerberaterin) und Hon.-Prof. Dr. Roman Leitner (Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, em. Partner bei LeitnerLeitner Österreich). Zahlreiche Fachprofis haben Beiträge geliefert.