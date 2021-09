NEU: Praxishandbuch UWG

Das Wettbewerbsrecht nach Themenkreisen aufbereitet

Das Wettbewerbsrecht hat in den letzten Jahren stetig an Bedeutung gewonnen. Der rechtliche Rahmen ist – trotz der zuletzt detaillierter gewordenen europäischen Richtlinien – vor allem durch offene Generalklauseln geprägt, die von der Rechtsprechung in zahlreichen Entscheidungen konkretisiert werden.

Das Handbuch stellt die zentralen Anwendungsbereiche des UWG in der Praxis kompakt und übersichtlich nach Themenkreisen dar. Das interdisziplinäre Autorenteam arbeitet zudem die Schnittstellen zu wesentlichen Spezialmaterien wie Kartell-, Gesellschafts-, Arzneimittel-, Arbeits-, Datenschutz- und öffentliches Recht auf. Eine fundierte Darstellung der verfahrensrechtlichen Themen und Besonderheiten sowie der wichtigsten Instrumente zur Rechtsdurchsetzung rundet das praxisnahe Werk ab.

Mehr Infos unter:

Praxishandbuch UWG (Linde Verlag)

>>> Weiter >>>

(Werbung)