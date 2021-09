Neue Chefs für Raiffeisen NÖ-Wien, FirmenABC, soziale Berufe

Management. Michael Höllerer (43) folgt im Mai 2022 auf Klaus Buchleitner als Generaldirektor der RLB NÖ-Wien. Georg Arnold leitet die FirmenABC-Gruppe, Sabine Rehbichler wird Geschäftsführerin des Netzwerks arbeit plus.

Mit einer einstimmigen Entscheidung haben der Aufsichtsrat der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien sowie der Vorstand und der Aufsichtsrat der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien die Nachfolge von Generaldirektor Klaus Buchleitner geregelt, heißt es in einer Aussendung: Nachdem Buchleitner seinen im nächsten Jahr auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nicht erneut verlängere, wurde Michael Höllerer als neuer Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und Raiffeisen-Holding NÖ-Wien bestellt. Sein Vertrag läuft fünf Jahre, beginnend mit 1. Juni 2022.

Höllerer ist derzeit Chief Financial Officer der Raiffeisen Bank International (RBI). Er stieg 2006 in den Raiffeisen-Sektor ein und war u.a. Geschäftsführer der Raiffeisen Capital Management. 2015 zog er in den RZB-Vorstand ein. 2018 war Höllerer Vorstand der Raiffeisen Bank Polska in Warschau und für die Verkaufstransaktion sowie den Aufbau der RBI-Zweigniederlassung verantwortlich, heißt es weiter. Von 2008 bis Mitte 2012 war Michael Höllerer für Banken, Versicherungen und den Kapitalmarkt im Kabinett des Bundesministers für Finanzen zuständig.

Vorgänger Klaus Buchleitner war 25 Jahre Vorstand bei Raiffeisen, davon 20 Jahre als CEO und zehn Jahre als Generaldirektor der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

Georg Arnold neuer Geschäftsführer der FirmenABC-Gruppe

Georg Arnold wird neuer Geschäftsführer der FirmenABC Marketing GmbH: Er folgt mit 30. September 2021 auf die beiden Gründer Manfred Gansch und Klaus Rebernig, die Gesellschafter bleiben, wie es in einer Aussendung heißt. Arnold, ein gebürtiger Österreicher aus dem Raum Salzburg, könne umfangreiche Führungserfahrung in den Bereichen Digitalmarketing und E-Commerce in Österreich und Deutschland vorweisen. „Ich freue mich, gemeinsam mit einem topmotivierten und bestens aufgestellten Team ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte von FirmenABC zu schreiben“, so Arnold über seine neue Aufgabe.

Bei FirmenABC Österreich gibt es zusätzlich zum neuen Geschäftsführer Georg Arnold eine weitere Veränderung: Richard Schneiderbauer wird mit 1. Oktober 2021 zum Geschäftsführer Vertrieb Österreich bestellt. Peter Schwab werde als Geschäftsführer Vertrieb Deutschland weiterhin die Entwicklung im Zukunftsmarkt Deutschland verantworten. Clemens Jirasek bleibt Geschäftsführer der SMC Internet GmbH und sichere zusätzlich die digitale Weiterentwicklung der FirmenABC-Gruppe. Die neue Organisationsstruktur tritt ab 1. Oktober 2021 in Kraft.

Sabine Rehbichler wird Geschäftsführerin von arbeit plus

Mit 1. Oktober 2021 übernimmt die Betriebswirtin Sabine Rehbichler die Geschäftsführung von arbeit plus – Soziale Unternehmen Österreich, einem österreichweiten Netzwerk von 200 gemeinnützigen Sozialen Unternehmen.

Mit Rehbichler gewinne arbeit plus eine Geschäftsführerin, die über fundierte Kenntnisse in der Netzwerkarbeit verfügt und auf Grund ihrer Erfahrung und ihres Engagements für Themen wie Inklusion und Gleichstellung die Arbeit als Interessensvertretung von Unternehmen im arbeitsmarktpolitischen Kontext vorantreiben wird, wie es dazu heißt.

„Langzeitarbeitslosigkeit verringern“

Arbeit plus wurde vor rund 35 Jahren gegründet und positioniert sich als unabhängiges Netzwerk von gemeinnützigen Sozialen Unternehmen, die mit Beratung, Qualifizierung und Beschäftigung benachteiligte Menschen beim beruflichen (Wieder-)Einstieg unterstützen.

Jedes Jahr erhalten rund 30.000 Menschen eine befristete Arbeitsstelle in den arbeit plus – Mitgliedsunternehmen, darüber hinaus werden tausende arbeitsuchende Menschen durch Beratungen, Trainings und Qualifizierungsangebote unterstützt, heißt es weiter. Derzeit gibt es in Österreich im bisherigen Jahresschnitt rund 140.000 langzeitbeschäftigungslose Arbeitslose. Der weiteren Verfestigung dieses Problems entgegenzutreten sei jetzt eine der wichtigsten Aufgaben, so Rehbichler.