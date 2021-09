Stargast der LexCon 2021: Prof Daniel Katz

Stargast der LexCon 2021 ist Legal Tech Vordenker Prof Daniel Katz. Er zählt zu den Fastcase 50, “the smartest, most courageous innovators, techies, visionaries, and leaders in the law”. Erfahren Sie in seinem Vortrag „Wie Rechtsabteilungen abheben“ seine Prognose zum Zusammenspiel zwischen Beratung und Unternehmen.

Bei der digital stattfindenden LexCon am 13.10.2021 gibt LexisNexis unter dem Motto „Lexis First“ abermals die Richtung vor bei Rechtsinformation und präsentiert neue Pionierleistungen, um Ihren Vorsprung in Recht & Steuern in neue Höhen zu führen.

Vorsprung entscheidet – Sind Sie mit an Bord?

Jetzt kostenlos anmelden: www.LexCon.at

(Werbung)