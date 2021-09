bpv Legal feiert Jubiläum: 15 Jahre in CEE

29. September. Im Jahr 2006, also vor 15 Jahren, hat bpv Hügel gemeinsam mit Partnerkanzleien in der CEE-Region die Allianz bpv Legal gegründet.

Die Kanzlei bpv Hügel (gegründet 1979) mit Büros in Wien, Mödling und Baden ist bekannt für ihre Mandate im Steuerrecht, berät aber auch in den übrigen Wirtschaftsrechtsgebieten. International ist man in den letzten Jahren stark gewachsen, heißt es jetzt in einer Aussendung: Vor 15 Jahren, im Jahr 2006, hat bpv Hügel gemeinsam mit vier Partnerkanzleien in der CEE-Region die Allianz bpv Legal gegründet.

Der Name der Allianz leite sich aus den Standorten ab: budapest, bucharest, prague und vienna. Gründungsmitglieder waren bpv Braun Partners (Tschechische Republik und Slowakei), bpv Grigorescu Ştefănică (Rumänien), bpv Hügel (Österreich) und bpv Jádi Németh in Ungarn.

Im Bild (bpv Jádi Németh):

Mag. Gerhard Fussenegger LL.M. (Partner, bpv Hügel)

Arthur Braun, M.A. (Managing Partner, bpv Braun Partners)

Dr. Andrea Jádi Németh LL.M. (Managing Partner, bpv Jádi Németh)

Prof. Márta Fülöp Dsc (Headof the Social and Cultural Psychology Department, Institute for Cognitive Neuroscience and Psychology Research Centre of Natural Sciences (Budapest))

Dr. Gábor Márky (Partner, bpv Jádi Németh)

Mgr. Jiří Bárta, LL.M. (Partner, bpv Braun Partners)

Heute ist bpv Legal mit rund 160 Juristen in allen wirtschaftsrechtlichen Bereichen tätig, heißt es weiter: Die Allianz blicke mit Standorten in Prag, Budapest, Bukarest und Bratislava als wirtschaftlich besonders relevante Zentren in CEE auf eine lange, zentraleuropäische Tradition zurück und unterhält auch ein Büro in Brüssel.

Das Statement zum Jubiläum

„Die hohe Partnerdichte gewährleistet Arbeit auf höchstem Niveau. Mit dieser Aufstellung bieten wir mit erfahrenen Teams full-service Beratung, wertvolle lokale Kontakte und eine verlässliche länderübergreifende Partnerschaft. Juristisches Fachwissen gepaart mit wirtschaftlichem und lösungsorientiertem Denken zum Wohle unserer Mandanten ist seit der Kanzleigründung der Schlüssel zum Erfolg; in turbulenten Zeiten wie diesen mehr denn je“, erklärt Co-Managing Partner Florian Neumayr.