Oberhammer berät Pierer-Gruppe bei KTM-Abtausch mit Bajaj

Wels. Die Pierer-Gruppe erwirbt die von Bajaj gehaltene 46,5%-Beteiligung an KTM. Anwälte von Wirtschaftskanzlei Oberhammer sowie SCWP Schindhelm helfen.

Der Vorstand der börsenotierten Pierer Mobility hat am 29.9.2021 öffentlich mitgeteilt, dass die indische Bajaj Auto International Holdings BV ein Aktienpaket im Ausmaß von 46,5% an Motorradhersteller KTM in die PTW Holding eingebracht hat. PTW ist wiederum Mehrheitsaktionärin der Pierer Mobility.

In einem zweiten Schritt sollen diese von der Bajaj Auto International Holdings BV erworbenen KTM-Aktien seitens der PTW Holding in die Pierer Mobility gegen Gewährung neuer Aktien eingebracht werden, heißt es weiter. Der Vorstand der Pierer Mobility hat dazu eine Sachkapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital in der Höhe von insgesamt 895 Mio. Euro beschlossen. Die Durchführung der Kapitalerhöhung stehe noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Aufsichtsrat der Pierer Mobility.

Im Endeffekt tauscht Bajaj also eine Beteiligung an KTM gegen eine Beteiligung an Pierer Mobility ein. Ziel ist die Vereinfachung der Konzernstruktur rund um KTM, hieß es dazu von den Unternehmen.

Die Berater

Wirtschaftskanzlei Oberhammer berät dabei die Pierer-Gruppe. Das Mandat umfasst die kapitalmarktrechtliche Strukturierung und Abwicklung der Transaktion einschließlich der Vorbereitung und Verhandlung der mit der Bajaj-Gruppe abgeschlossenen Transaktionsdokumentation, so die Kanzei.