Uni Graz: Goldene Promotion für Irmgard Griss u.a.

50 Jahre Studienabschluss. Die Uni Graz ehrte AbsolventInnen zum 50-Jahr-Jubiläum, darunter Irmgard Griss und Georg Doppelhofer.

Sie alle seien anerkannte Persönlichkeiten mit einer glänzenden Karriere, so die steirische Universität. Vor allem natürlich haben sie den Grundstein dafür an der Universität Graz gelegt, mit einem Studium, das sie vor 50 Jahren abgeschlossen haben.

Insgesamt 35 AbsolventInnen wurden jetzt für ihr hervorragendes berufliches Wirken, besondere wissenschaftliche Verdienste oder die enge Verbundenheit mit der Universität geehrt, so die Uni Graz.

Die Veranstaltung

Rektor Martin Polaschek überreichte das „Goldene Doktordiplom“ beim Festakt in der Aula unter anderem an die frühere OGH-Präsidentin Irmgard Griss, den langjährigen Raiffeisen-General Georg Doppelhofer und den ehemaligen Wirtschaftskammer-Direktor Benno Rupp. Weiters ausgezeichnet wurden die bekannte ORF-Journalistin Gudrun Gröbelbauer, der Ex-Chef des Landespressedienst Steiermark Dieter Rupnik und Heinz Wietrzyk, ehemaliger Präsident des Oberlandesgerichts Graz. „Das gesellschaftliche Engagement unserer AbsolventInnen zeichnet die Universität aus und ist ein Vorbild für unsere Studierenden“, so Rektor Polaschek.