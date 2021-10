SCWP Schindhelm eröffnet Büro in Imola

Österreich/Italien. SCWP Schindhelm, ein Bündnis europäischer Wirtschaftskanzleien, hat einen neuen Standort in Imola eröffnet: Eine Steuerkanzlei stößt dazu.

Am 1. Oktober 2021 wurde der neue Standort von DIKE Schindhelm in Imola durch Zusammenschluss mit dem auf Lohnabrechnungen spezialisierten Steuerberatungsbüro „Ufficio Brusa“ eröffnet. Durch den Neuzugang werde die Beratungstätigkeit von Dike Schindhelm auch auf steuerliche Aspekte ausgeweitet, so SCWP Schindhelm Services SE-Vorstand Franz Mittendorfer, selbst am SCWP-Standort Linz ansässig.

Die Allianz

Die Leitung des neuen Büros in der italienischen Industriestadt übernimmt DIKE Schindhelm Rechtsanwalt und Partner Florian Bünger. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen in den Bereichen M&A, Vertrieb sowie Vertragsrecht und AGB. Insgesamt verfüge die SCWP Schindhelm-Allianz nun über 230 Juristen an 30 Standorten in 14 Ländern.