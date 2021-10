Tool zeigt Wege zu Milliardenförderungen aus EU-Coronapaket

Brüssel/Wien. Das Konjunkturpaket NextGenerationEU bringt hunderte Milliarden Euro in Bewegung. Das WKÖ-Tool Recover.MAP soll Österreichs Firmen Wege zu den Geldtöpfen aufzeigen.

Mit dem Corona-Aufbauplan NextGenerationEU stellt die Europäische Union bis 2027 riesige Budgetmittel für die Ankurbelung der europäischen Wirtschaft zur Verfügung, heißt es bei der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ): Unternehmen können dabei auch von den Hilfen profitieren, die andere EU-Länder erhalten. Um die Firmen bei der Nutzung zu unterstützen, hat die WKÖ das Analysetool Recover.MAP entwickelt. Es soll einen Überblick über den geplanten nationalen Aufbau- und Resilienzplan in jedem EU-Land bieten. Ein Klick auf den jeweiligen EU-Mitgliedsstaat zeigt dann die Details.

Das Tool zeige konkret, in welchem EU-Land welche Investitionen im Rahmen der Recovery and Resilience Facility (RRF) geplant sind. Bei individuellen Anliegen der Unternehmen seien dann die Wirtschaftsdelegierten vor Ort am Zug, die ein Chancen-Assessment und Beratung bieten. Dazu gibt es Marktanalysen mit Absatzchancen.

Wie die Recovery-Mittel genützt werden können