Jürgen Ihrybauer Geschäftsführer bei Bodo Möller Chemie

Wien/Offenbach. Die Bodo Möller Chemie Gruppe schickt Jürgen Ihrybauer in die Geschäftsführung der österreichischen Niederlassung. Er soll u.a. das Südosteuropa-Geschäft ausbauen.

Der Manager des Spezialchemikalienunternehmens mit Hauptsitz in Offenbach am Main bilde damit die neue Spitze für Österreich und Südosteuropa zusammen mit dem bisherigen Österreich-Geschäftsführer Frank Haug, der in Personalunion auch Vorsitzender der Geschäftsführung der Bodo Möller Chemie Gruppe ist.

Neu ist auch das Büro der österreichischen Niederlassung: Vor einigen Wochen zog die Bodo Möller Chemie Gruppe in den Wiener Icon Tower.

Das Unternehmen

Die Bodo Möller Chemie Gruppe sei eng mit führenden Produzenten für spezielle chemische Produkte verbunden, darunter Dow, Huntsman, Henkel, BASF und viele weitere. Ihrybauer ist seit knapp 20 Jahren in verschiedenen Funktionen für die Bodo Möller Chemie Gruppe tätig, unter anderem auch als Geschäftsführer der Schweizer Niederlassung.