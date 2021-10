Reinhard Birke wird General Manager von NTT Data

Wien/München. Reinhard Birke übernimmt als neuer General Manager die Leitung bei NTT Data in Österreich. Er war Geschäftsführer im Wiener Stadtwerke-Konzern und Start-up-Gründer.

NTT Data, ein globaler Anbieter für digitale Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, hat seit 1. September mit Reinhard Birke einen neuen General Manager Österreich bestellt. Er berichte in dieser Rolle direkt an Stefan Hansen, CEO NTT Data DACH, wie das Unternehmen mitteilt.

Birkes Zielsetzung sei, Nachhaltigkeit und Innovation im Sinne der digitalen Transformation so zu übersetzen, dass der Mehrwert für die Kunden von NTT Data erlebbar wird, und so die Marktposition des Unternehmens in Österreich weiter zu stärken, wie es heißt.

Die Laufbahn

Birke bringe rund 20 Jahre Erfahrung in der IT-Branche mit, seit 2016 als Geschäftsführer bei Upstream – next level mobility, einer Tochtergesellschaft der Wiener Stadtwerke. Dort habe er die Organisation als Marktführer im Bereich digitaler Mobilitätslösungen (Mobility as a Service) positioniert. Zuvor hatte er als Bereichsleiter „Multimodale Services & Innovation“ bei den Wiener Stadtwerken Projekte im Rahmen nachhaltiger Mobilität aufgebaut.

Außerdem verfüge der neue General Manager von NTT Data über Erfahrung als Gründer von Changepoint, einem Start-up im Bereich Data Services und Analytics für Location Based Advertising und Mixed Reality Anwendungen sowie im internationalen Projektmanagement bei Accenture.

Die Statements

CEO Stefan Hansen: „Ich freue mich, dass wir mit Reinhard eine erfahrene Führungspersönlichkeit gewonnen haben, die nachgewiesene Erfolge und den Blick für neue Wege und Möglichkeiten verbindet. Er ist bestens vernetzt, denkt in ganzheitlichen Lösungen und kann Menschen begeistern. Als Innovationstreiber mit hoher Kundenorientierung und profunder Erfahrung rund um digitale Transformation passt er hervorragend in unser Führungsteam. Als eine seit Jahren sehr erfolgreiche Persönlichkeit im österreichischen Markt wird er NTT Data mit zukunftsweisendem Portfolio zu weiterem profitablen Wachstum und erhöhter Sichtbarkeit führen. Dazu sind bereits Investitionen am Standort Österreich geplant.“

Reinhard Birke: „Es freut mich, Teil eines Teams zu sein, bei dem man spürt, dass der Mensch tatsächlich im Mittelpunkt steht. Dieses menschenzentrierte Bewusstsein, der kreative Wertbeitrag zur Gesellschaft und die Werteorientierung im Umgang mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern – das sind wichtige Treiber für den Erfolg von NTT Data als Partner im Bereich IT Consulting. Hinzu kommt: Wir haben gute bestehende Kundenbeziehungen. Und jede Menge praktische Erfahrung aus globalen Projekten rund um Automatisierung / Standardisierung von Geschäftsabläufen, Carbon Cost Reduction, Green IT, Tokenised Economy oder Data Driven Business Modelling. Durch das Zusammenwirken von Innovationskraft, Erfahrung und Verantwortungsbewusstsein unterstützen wir österreichische Unternehmen bei der Herausforderung nicht nur in einer digitalen, sondern auch in einer nachhaltig gestalteten Zukunft erfolgreich zu sein.“