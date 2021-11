DLA Piper Event zu China-Handelsregeln am 9.11.2021

Hongkong. „Europe China Trade and Investment Relations“ sind Thema einer „Mix-mode“-Veranstaltung von DLA Piper, CUHK Law und UCL London.

Die Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen der EU und China sowie die ihnen zugrundeliegenden Regeln sind Thema einer Online-/Offline-Veranstaltung der Wirtschaftskanzlei DLA Piper am 9. November 2021.

Die Themen

Dabei sollen die aktuellen regulatorischen Entwicklungen und Themen wie „Belt and Road Initiative“, Investitionsabkommen u.a. beleuchtet werden. Der „Mix-mode Event“ wird von DLA Piper gemeinsam mit dem Centre for Comparative and Transnational Law der CUHK Law und dem Centre for Commercial Law der University College London (UCL) veranstaltet.

Es sprechen u.a.: