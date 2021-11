EXXA baut Stromhandel um, Cerha Hempel hilft

Wien. Ein Cerha Hempel-Team unter Partner Peter Knobl beriet die Strombörse EXAA und weitere Player bei der Umstrukturierung von Stromspotmarktgeschäften.

Im Zuge der Neuausrichtung des Clearings von Stromspotmarktgeschäften an der Wiener Börse und der Übertragung der Zentralen Gegenpartei-Funktion von der EXAA an die Central Counterparty Austria GmbH hat Cerha Hempel die EXAA und ihre Kooperation mit der CCP.A in der Reform ihres Regelwerks betreut, so die Kanzlei.

„Erheblicher Anpassungsbedarf“

Unter der Federführung von Cerha Hempel Banking & Finance Partner Peter Knobl betreute das Team konkret den durch die Änderungen der Abwicklungsstruktur im österreichischen Stromhandels-Kassamarkt hervorgerufenen erheblichen Anpassungsbedarf, heißt es.

Dabei wurden den Angaben zufolge die Rahmenbedingungen für Clearing- sowie Abrechnungsaufgaben und Funktionen als Zentrale Gegenpartei sowohl in Bezug auf gewöhnliche Energiekassamarktprodukte (10:15 Uhr Auktion) als auch in Bezug auf den Energieaustausch auf Basis der einheitlichen Day Ahead- Marktkopplung (12:00 Uhr Auktion unter der CACM-VO) überprüft und überarbeitet. Die geänderten AGB Kassamarktprodukte für elektrische Energie der Wiener Börse wurden vom Börsekommissär genehmigt und werden am 9. November 2021 in Kraft treten.

„Das neue Angebot der Wahrnehmung von Clearing- und Zentralen Gegenpartei-Funktionen ist aus dem Blickwinkel der Hebung von Economies of Scale an inländischen Wertpapier- und allgemeinen Warenbörsen sowie der Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen Stromspotmarkts sehr zu begrüßen; wir freuen uns, ein Teil des Projektes gewesen zu sein“, so Peter Knobl.