Business Maniacs 2021 am 18.11. als Hybrid-Event

Wien. Die Veranstaltung Business Maniacs 2021 für Gründer*innen, Start-ups und Jungunternehmer wird von Junger Wirtschaft und Wirtschaftsagentur Wien (Gründerservice) durchgeführt.

Die steigenden Zahlen bei Gründungen im Jahr 2021 zeigen laut den Veranstaltern: Die WienerInnen wagen wieder vermehrt den Sprung ins Unternehmertum. Entsprechend stehe die Veranstaltung unter den Motto „Nur Mut – zum Gründen!“

Die Themen

Geboten werden bei der Hybrid-Veranstaltung am 18. November 2021 Tipps und Informationen für Jungunternehmer*innen. „Die Junge Wirtschaft Wien versteht sich als Partnerin auf Augenhöhe für ihre Mitglieder“, so Ruth Gabler-Schachermayr von der Jungen Wirtschaft Wien. „Uns ist es gemeinsam mit dem Gründerservice der Wirtschaftskammer Wien wichtig zu zeigen, wie die Gründung eines Unternehmens auch – und besonders – in Phasen des Umbruchs gelingen kann. Dazu zählen auch die Angebote der Wirtschaftsagentur Wien, mit der wir die ‚Business Maniacs‘ erfolgreich als führendes Info-Festival für Gründerinnen und Gründer etabliert haben.“

Gabriele Tatzberger, Leiterin der Startup Services der Wirtschaftsagentur Wien: „Wir haben gerade in den letzten Monaten die Unterstützung von Gründerinnen und Gründern mit Schwerpunkten wie unserer EPU-Förderung oder dem neuen Gründungsstipendium weiter verstärkt. Durch die enge Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Institutionen und Kooperationspartnerschaften kommen die Informationen zu unseren Förderungen und Angeboten auch gut bei unseren Zielgruppen an.“

Weiters gibt es vier Keynotes: