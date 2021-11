FH Kufstein: Neues bei den MBA-Programmen

Blended Learning. Die International Business School der FH Kufstein Tirol hat ihre MBA-Programme neu strukturiert.

Die MBA-Programme und Masterlehrgänge der International Business School sollen praxisnah Managementwissen vermitteln, so die FH Kufstein. Nun habe man das Aus- und Weiterbildungskonzept weiterentwickelt.

Die neue Struktur

Das neue Konzept biete für alle Lehrgangsvertiefungen in den ersten zwei Semestern ein einheitliches Curriculum. In diesen können die Teilnehmenden neben dem Erlernen des Managementanteils ihr Netzwerk ausbauen. In den ersten Semester gehören folgende Vorlesungen zum Kursinhalt/fokus:

Digitalisierung

Design Thinking

Change Management

Persönlichkeitsentwicklung

Diese werden im Rahmen von Fallstudien praxisorientiert thematisiert. Das dritte Semester richte sich vollumfänglich auf den gewählten Fokus aus, hier sollen die Lehrgangsteilnehmer*innen das notwendige Fachwissen erwerben.

Im letzten Semester steht dann der Abschluss des MBA-Programms im Vordergrund. Dieser Teil verlangt die Abgabe und Vorstellung der Masterarbeit. Aktuell bietet die FH Kufstein u.a. den Kurs General Management MBA in den Varianten Automotive, Leadership, Soziale Arbeit sowie Immobilienmanagement an.