Priester leitet jetzt das B2B-Geschäft von Nespresso

Wien. Alexander Priester (41) ist neuer Commercial Director von Nespresso Professional für B2B-Kunden. Zuvor steuerte er bei Purina die Tiernahrungsverkäufe.

Priester verantwortet ab sofort als neuer Commercial Director von Nespresso Professional den gesamten Business to Business-Bereich bei Nespresso Österreich, teilt das Unternehmen mit: Dieser umfasst die Nespresso Kaffeesysteme für den professionellen Bedarf in der Hotellerie, Gastronomie sowie am Arbeitsplatz.

Alexander Priester begann im Jahr 2010 als Key Account Manager bei Nespresso Professional. Nach neun Jahren wechselte er zu Purina, wo er für den gesamten Sales Bereich des Nestlé Tiernahrungsbusiness in Österreich zuständig war. Durch seinen neuen Aufgabenbereich kehre der erfahrene Sales Manager nun wieder in das Team von Nespresso Österreich zurück.

Die Statements

„Als erfahrener Partner unterstützen wir unsere KundInnen bei der herausfordernden Umsetzung neuer Konzepte im Bereich „New Ways of Working“. Ein besonderes Anliegen ist es mir, dabei auf Ressourcenschonung zu achten, was wir bei Nespresso durch ein ganzheitliches Nachhaltigkeitsprogramm sicherstellen“, so Alexander Priester.

„Wir freuen uns, Alexander Priester wieder bei Nespresso begrüßen zu dürfen, wo er seine langjährige Vertriebs- und Führungserfahrung sowie seine profunde Marktkenntnis nutzen wird, um das Nespresso Professional Geschäft strategisch neu auszurichten. Damit wollen wir den veränderten Bedürfnissen im Out-of-Home Bereich Rechnung tragen und unseren KundInnen aus dem Gastronomie- und Office-Bereich zeitgemäße Kaffeelösungen anbieten“, erklärt Alessandro Piccinini, Geschäftsführer von Nespresso Österreich.