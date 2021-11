Rabel & Partner: Stefan Ziak neuer Partner in Villach

Villach/Graz. Wirtschaftsprüfungs- und Steuerkanzlei Rabel & Partner hat ein Büro in Villach eröffnet, das den Standort in Klagenfurt ersetzen soll.

Die Geschäftsführung der Rabel & Partner Kärnten GmbH in Villach wird Stefan Ziak (35) übernehmen, heißt es dazu weiter. Er hat Betriebswirtschaftslehre an der Karl-Franzens-Universität in Graz studiert und während des Studiums erste Erfahrungen in Bereich der Wirtschaftsprüfung sowie der Steuerberatung gesammelt.

Der Werdegang

Von Anfang 2012 bis September 2020 war er als Steuerberater-Berufsanwärter sowie ab Ende 2016 als Steuerberater für Rabel & Partner in Graz tätig. 2020 zog er wieder in seine Heimat Kärnten und war bis Oktober 2021 als stellvertretender Finanzdirektor der Stadt Villach tätig.

Ziaks fachliche Schwerpunkte sind laut den Angaben die Beratung von Körperschaften öffentlichen Rechts, Umsatzsteuerspezialfragen sowie die steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung von KMU.