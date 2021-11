Compliance Tools-Anbieter EQS Group wächst

RegTech. Die EQS Group hat ihre Umsätze in den ersten drei Quartalen deutlich gesteigert: Die Nachfrage nach Compliance-Cloud-Tools treibt an. Am wichtigsten Markt fehlt allerdings noch die Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie.

Die EQS Group ist ein RegTech-Anbieter, spezialisiert auf Investor Relations-Systeme, Compliance Tools u.a.

In den Monaten Juli bis September 2021 erzielte die EQS Group laut den Angaben Umsatzerlöse in Höhe von € 12,87 Mio. (Vorjahr Euro 9,17 Mio.). Dies entspricht einem Zuwachs von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Das EBITDA ging laut den Angaben planmäßig auf TEUR 946 zurück (Vorjahr € 1,3 Mio.). Der Konzernüberschuss belief sich auf € -1,35 Mio. Das Ergebnis je Aktie betrug demnach € -0,16.

Die Anzahl an SaaS-Neukunden beträgt nach neun Monaten 594.

Das Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten liege innerhalb der Erwartungen und sei durch die deutliche Zunahme beim Absatz von Compliance-Cloud-Produkten geprägt. Hier leisteten die Akquisitionen von Business Keeper GmbH, Got Ethics A/S und C2S2 GmbH einen Beitrag in Höhe von 4,10 Mio. Euro.

Weitere Wachstumsimpulse lieferte die ESEF-Regulierung, welche bei der Einreichung von Finanzberichten von börsennotierten Unternehmen erstmals zur Anwendung kam.

Whistleblower-Regeln schieben an

Bei der nationalen Gesetzgebung zur verpflichtenden Einführung eines internen Meldekanals für Unternehmen in der Europäischen Union bis Ende 2021 kommt es in zahlreichen Mitgliedsstaaten zu Verschiebungen, heißt es in einer Aussendung weiter: Man erwarte für den wichtigsten Markt Deutschland eine Umsetzung erst nach Aufnahme der Amtsgeschäfte der neuen Bundesregierung.

Während die Kundengewinnung von Konzernen durch den eigenen Vertrieb erwartungsgemäß verlaufe, sei die Kundenakquise von kleineren und mittleren Unternehmen durch Vertriebspartner aufgrund der fehlenden Gesetzgebung noch nicht angelaufen. Daher liege die Kennzahl Neukunden deutlich unter der bisherigen Prognose, die von einer fristgerechten Umsetzung in nationales Recht ausging. Umsatz und Neu-ARR seien dagegen hiervon weniger stark beeinflusst und weiter im Plan.

Die wichtigen Märkte

Im Segment Compliance wurde der Umsatz in den ersten neun Monaten um 45 Prozent gesteigert.

Im Segment Investor Relations lag das Umsatzwachstum bei 10 Prozent. Die jährlich wiederkehrenden Erlöse weisen auf Konzernebene eine Quote von 86% auf.

Mit der Akquisition der Business Keeper GmbH avanciert die EQS Group zum führenden europäischen Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme, wie es weiter heißt. Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group: „Mit dem Erwerb und der Integration von Business Keeper verspüren wir alle bei EQS eine Aufbruchsstimmung, den europäischen Marktführer für Hinweisgebersysteme in der Cloud zu formen und weiter zu entwickeln. Der von uns initiierte und von der Fachhochschule Graubünden erstellte Whistleblowing Report 2021 zeigt einmal mehr, wie wichtig ein effizientes Meldesystem zur Aufdeckung von Missständen ist und welchen großartigen Beitrag es zu einer ethischen Firmenkultur leistet.“ Dies sei auch Konsens bei den rund 5.000 Teilnehmern der größten europäischen Compliance-Konferenz ECEC gewesen, so Weick weiter.

Prognose für das Geschäftsjahr 2021

Für das Geschäftsjahr 2021 plane die EQS Group unverändert mit einem Umsatzanstieg von 30 bis 40 Prozent auf dann 49 Mio. bis 53 Mio. Euro. Investitionen in Marketing und Vertrieb für die Neukundengewinnung im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern werden gemeinsam mit der Business Keeper GmbH neu allokiert, wie es heißt.

Das EBITDA soll in der Spanne von 2 Mio. bis 3 Mio. Euro liegen. Für die Kennzahl Neu-ARR, die den vertraglich neu abgeschlossenen, jährlich wiederkehrenden Umsatz beziffert, erwarte man trotz sich abzeichnender Verschiebung der Umsetzung der europäischen Hinweisgeberrichtlinie in Deutschland unverändert ein Volumen von 9 Mio. Euro, bei einer geringeren Anzahl an Neukunden von rund 900 Unternehmen.