Paul Krepil ist jetzt Anwalt bei Cerha Hempel

Wien. Paul Krepil (30) ist neuer Rechtsanwalt im Contentious Business Team von Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel.

Krepils Tätigkeitsschwerpunkte bei Cerha Hempel umfassen die Bereiche Litigation & Arbitration, Compliance & Investigations und Wirtschaftsstafrecht. Das Contentious Business Team von Cerha Hempel steht unter der Leitung von Hon.-Prof. Irene Welser.

Die Laufbahn

Mag. Paul Krepil schloss das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien 2015 ab und absolvierte einen Studienaufenthalt an der University of Edinburgh. Vor seinem Eintritt in die Kanzlei Cerha Hempel im September 2021 war er mehrere Jahre bei einer auf den CEE/SEE Raum spezialisierten österreichischen Kanzlei tätig.

Das Statement

Krepil zeichne sich durch seine langjährige umfangreiche Erfahrung in der Beratung von nationalen und internationalen Mandanten aus. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass Paul Krepil nunrund Anwalt unser wachsendes dynamisches Team tatkräftig unterstützt“, so Hon.-Prof. Irene Welser.