Corporate: Neuzugänge bei Baker McKenzie und BEIRA

Wien. Ludmila Meszarosova ist jetzt Anwältin bei BEIRA. Ladislav Bulajcsik (31) wurde neuer Anwalt bei Baker McKenzie Wien. Beide sind u.a. auf Corporate-Themen spezialisiert.

Konkret ist Ladislav Bulajcsik (31) seit 10. November 2021 Rechtsanwalt im Wiener Büro der internationalen Kanzlei Baker McKenzie und verstärke damit die Corporate/M&A Praxisgruppe rund um Gerhard Hermann und Eva-Maria Ségur-Cabanac. Er ist auf M&A und Umstrukturierungen spezialisiert und berate zudem auch an der Schnittstelle Gesellschaftsrecht – Compliance im Rahmen von internen Untersuchungen.

Vor seiner Tätigkeit bei Baker McKenzie war der gebürtige Slowake in mehreren Rechtsanwaltskanzleien in Wien und Bratislava tätig. Nach Absolvierung der Rechtsanwaltsprüfung mit sehr gutem Erfolg trat er im Jahr 2020 als Rechtsanwaltsanwärter bei Baker McKenzie ein. Mag. Mgr. Ladislav Bulajcsik studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und in Bratislava.

„Wir freuen uns über dieses interne Wachstum und darüber mit dem Profil von Herrn Bulajcsik unser praxisübergreifendes Know-how für unsere Mandanten zum Einsatz zu bringen“, so Baker-Partner Alexander Petsche. Der neue Anwalt zeichne sich „speziell durch seine internationale Expertise in CEE aus, was unseren Mandanten vor allem bei grenzüberschreitenden Transaktionen zu Gute kommt“, so Eva-Maria Segur-Cabanac.

Neue Anwältin bei BEIRA

Das Team von Wirtschaftskanzlei Barnert Egermann Illigasch (BEIRA) gibt die Eintragung von Ludmila Meszarosova als Rechtsanwältin bekannt: Sie ist seit 2020 bei der Kanzlei und wurde im November 2021 in die Liste der Rechtsanwälte eingetragen.

Mag. Ludmila Meszarosova werde als Rechtsanwältin weiterhin das Team von Michael Barnert unterstützen. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Corporate/M&A und Corporate Litigation. „Wir freuen uns sehr, dass Ludmila Meszarosova unser Team auch in Zukunft mit ihrer Expertise unterstützen wird“, so Barnert.