Studien-Infotage an der WU am 23. und 24. November

Wien. Am 23. und 24. November 2021 finden der WU Bachelor’s Day und der WU Master’s Day als virtuelle, ganztägige Live-Events statt.

Die Wirtschaftsuniversität Wien präsentiert morgen und übermorgen ihre 3 Bachelor- und 16 Masterprogramme. Die beiden Events geben Einblick in den Studienaufbau und zu Studieninhalten, stellen konkrete Jobprofile, Arbeitsbereiche und Tätigkeitsfelder vor und ermöglichen in Live „Expert Talks“ in Kontakt mit Lehrenden zu treten, heißt es weiter.

Dabei werden auch Fragen der Besucher*innen aus den Live-Chats beantwortet. Eine virtuelle Tour über den Campus WU gehört ebenfalls dazu.

23. November: WU Bachelor´s Day Online

Am WU Bachelor’s Day am 23.11. können sich Interessierte von 9 Uhr bis 16 Uhr über die drei WU Bachelorstudien informieren:

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Wirtschaftsrecht

Business and Economics (englischsprachig)

Wer im Wintersemester 2022/23 ein Bachelorstudium beginnen möchte, kann sich ab Anfang März 2022 dafür bewerben.

Das Bachelorprogramm „Wirtschafts- und Sozialwissenschaften“ startet um 11:05 Uhr, um 12:00 Uhr folgt das englischsprachige „Business and Economics“-Programm und den Abschluss macht „Wirtschaftsrecht“ um 13:00 Uhr. Die Online-Sessions werden von allgemeinen Informationen zum Aufnahmeverfahren und Chats Themen begleitet.

24. November: WU Master´s Day Online

Am WU Master’s Day stellen sich die 7 deutsch- sowie die 9 englischsprachigen Masterprogramme der Wirtschaftsuniversität Wien vor: