Webinar: Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie

Compliance. Die Implementierung von internen Meldesystemen für Hinweisgeber*innen wird Mitte Dezember Pflicht: Ein Webinar mehrerer KPMG-Spezialisten widmet sich dem Thema.

Die Whistleblower-RL tritt mit 17.12.2021 in Kraft, erinnert der Linde Verlag:

Unternehmen mit 250 Mitarbeitenden mit Sitz in der EU müssen ab diesem Zeitpunkt Hinweisgebersysteme, also Anlaufstellen für Whistleblower, einrichten.

Kleinere Unternehmen ab 50 Mitarbeitenden müssen diese Systeme zwei Jahre später implementieren.

Weiters werden Hinweisgeber*innen besser rechtlich abgesichert, unter anderem wird eine Beweislastumkehr eingeführt.

Betriebe sollten sich spätestens jetzt vorbereiten, um mögliche Fehler zu vermeiden. In dem Webinar „Countdown: Umsetzung der Whistleblower-RL im Betrieb“ am 9.12.2021 werden laut Veranstalter v.a. die arbeitsrechtlichen Bedingungen, das Einrichten von solchen Meldesystemen und etwaige Fehlerquellen bei der Implementierung der Anforderungen der Richtlinie erläutert. Es wendet sich an Profis, die einen Last-Minute-Überblick brauchen oder noch Fragen rund um das Thema haben.

Der Inhalt

Behandelt werden demnach:

Design und Implementierung von internen Meldesystemen

Datenschutzrechtliche Anforderungen an Hinweisgebersysteme

Schutz von Hinweisgeber*innen

Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen

Mitwirkungsrechte von Betriebsrat und Arbeitnehmer*innen

Umgang mit Hinweisen

Dos & Don’ts bei der forensischen Sonderuntersuchung

Die Vortragenden