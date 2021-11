Der Ratgeber zu allen steuerrechtlichen Fragen bei Vermietung

Mit Fokus auf ESt, USt, Verfahrensrecht, Gebühren & Vertragsgestaltung

Der Boom nach Immobilien hält ungebremst an, weshalb sich Investitionen in Immobilien trotz steigender Immobilienpreise nach wie vor großer Beliebtheit erfreuen. Durch Steuergesetzesänderungen und die teilweise kasuistische Rechtsprechung im Bereich der Vermietung kommt es in der Praxis jedoch häufig zu Unsicherheiten und Anwendungsproblemen.

Der Steuerleitfaden zur Vermietung behandelt die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit der Anschaffung, der Herstellung und der Sanierung von Mietobjekten sowie der laufenden Vermietung mit Fokus auf:

Einkommensteuer, Umsatzsteuer

Verfahrensrecht

Gebühren

Vertragsgestaltung

In der überarbeiteten Neuauflage wurden Legistik, Richtlinien-Wartungserlässe, aktuelle Judikatur und Fachliteratur eingearbeitet sowie zwei neue Kapitel zu Gebühren und Vertragsgestaltung ergänzt. Viele praxisnahe Beispiele und Judikaturübersichten runden das Werk ab. Ein hilfreiches Nachschlagewerk und ein Praxisratgeber sowohl für Immobilieneigentümer als auch für Steuerberater, Immobilientreuhänder und -projektentwickler sowie Rechtsanwälte.

Steuerleitfaden zur Vermietung (Linde Verlag)

