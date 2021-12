Was Facultas, LexisNexis, Linde & Co zum Advent bieten

Adventkalender. Österreichs Fachverlage haben sich aktuell einige Aktionen für die Leserinnen und Leser ausgedacht: Von Webinar-Gewinnspiel bis Gratisversand.

„Fit in der Wiener Bauordnung?“ heißt es beim Linde Verlag zum Öffnen des ersten Türchens im „Linde Adventkalender“: Dahinter verbirgt sich heute konkret die Möglichkeit, einen Platz beim Linde Campus-Webinar zur Wiener Bauordnungs-Novelle 2021 zu gewinnen, was das Budget um 150 Euro entlastet.

Das Webinar findet am 6.12.2021 statt: Der Vortragende ist Mag. Gerald Fuchs, Referatsleiter bei der MA 37 (Baupolizei), Fachautor (Kodex Baurecht Bände Wien und Niederösterreich) und Lektor am FH Campus Wien sowie an der Universität für angewandt Kunst Wien. Der gesamte Linde Adventkalender beinhaltet Preise im Wert von 7.500 Euro, heißt es.

Zum E-Book die Rechtsdatenbank

Ein elektronisches Türchen für Userinnen und User möchte auch Verlag Facultas öffnen: Als aktuelles digitales Angebot gibt es laut den Angaben zu jedem E-Book der Reihe „Vertragsrecht | Vertragsgestaltung“ eine „mybooklink“-Funktion gratis dazu. Das bedeutet laut Verlag: Fundstellen von Gesetzen und Judikatur im Text sind direkt mit RIS und EUR-Lex verknüpft.

Die ersten verfügbaren E-Books sind Rechtsökonomie der Verträge (Wolfgang Weigel und Armin Kammel), Verträge des Vergaberechts (Michael Breitenfeld) sowie Verträge des Reitsports (Petra Fizimayer). Weitere Titel sollen folgen. Wer lieber auf Papier liest, dem werde versandkostenfreie Bestellung (bis 31.12.) geboten.

Gratis lesen über Krypto & Co

Bei LexisNexis steht aktuell die Zeitschrift für Finanzmarktrecht (ZFR) im Fokus: Sie behandelt aufsichts-, unternehmens- sowie verbraucherschutzrechtliche Themen auf nationaler und europäischer Ebene, die Herausgeber sind Univ.-Prof. Dr. Olaf Riss, LL.M. (Universität Klagenfurt), Univ.-Prof. Dr. Martin Winner (WU Wien) und Mag. Rainer Wolfbauer (SIGMA Investment AG). Die aktuelle Ausgabe ZFR 11/2021 hat den trendigen Schwerpunkt „Krypto-Assets“ und ist derzeit gratis zugänglich.