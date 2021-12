Jürgen Lindner wird Head of Growth bei 21finance

Österreich/Liechtenstein. Jürgen Lindner (39) ist im Team des Fintechs 21finance jetzt als „Head of Growth“ für Wachstum zuständig.

Das 2017 gegründete Start-up 21finance positioniert sich als Lieferant von digitalen, gesetzeskonformen Onlineshops für Finanzprodukte. Lindner kümmere sich ab sofort um alle Vertriebs- und Marketingagenden und sei somit primärer Ansprechpartner für Banken, Plattformen, Asset Manager und andere Finanzintermediäre, heißt es bei dem Liechtensteiner Unternehmen.

Der gebürtige Salzburger bringe rund 16 Jahre Erfahrung in der internationalen Finanz- und Investmentbranche mit. Er begann u.a. Raiffeisen Capital Management und war ab 2013 in den USA tätig (Investment Management Oversight Board des Lebensversicherers Metlife). Zuletzt war Lindner bei BlackRock am Standort München Vice President des Teams Manager Research & Stategic Clients.

