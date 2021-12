Dissertationspreise: Digitale Innovation, Energierecht und mehr

Uni Innsbruck. Monica Lisa Ines Fernandez Quintero, Victoria Alexandra Reibenspiess und Martin Karl Weiss erhielten den österreichischen Dissertationspreis 2021.

Sie werden konkret für ihre herausragenden Abschlüsse von Doktoratsstudien an der Universität Innsbruck mit dem „Award of Excellence 2021 des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung“ ausgezeichnet.

Die Auszeichnungen

Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses vergibt der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung seit dem Jahr 2008 jährlich einen Preis für herausragende Dissertationen an den österreichischen Universitäten. Heuer wurde diese Auszeichnung zum vierzehnten Mal verliehen.

Die besten Absolventinnen und Absolventen von Doktoratsstudien des Studienjahres 2020/2021 wurden mit dem „Award of Excellence“ in Höhe von 3.000 Euro ausgezeichnet. An die Universität Innsbruck gingen drei Preise.

Die Preisträger*innen sind konkret: