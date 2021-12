LeitnerLeitner und LeitnerLaw: Neue Partner

Linz/Wien. Neuernennungen gibt es ab 1.2.2022 in der Geschäftsführung von LeitnerLeitner Wirtschaftsprüfer Steuerberater bzw LeitnerLaw Rechtsanwälte.

Konkret avancieren Harald Galla und Johannes Prillinger bei LeitnerLeitner und Vedran Obradović bei LeitnerLaw Rechtsanwälte. „Gemeinsam mit ihnen werden wir die Entwicklung der österreichischen Standorte vorantreiben und die nunmehr schon etablierte Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und Rechtsanwälten weiter vertiefen“, so Gerald Gahleitner, Partner von LeitnerLeitner.

Die Laufbahnen

Mag. Harald Galla (Wien) ist seit rund 20 Jahren in der Steuerberatung tätig. Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ist Spezialist für M&A, Private Equity, Konzern- und Umgründungssteuerrecht, Umsatzsteuer und Real Estate. Ein weiterer Fokus seiner Beratung liege im internationalen Steuerrecht und den Verrechnungspreisen. Galla ist Mitglied im Fachsenat für Steuerrecht der Kammer für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer für DAC 6 und Fachautor.

Mag. Johannes Prillinger (Linz) ist Steuerberater und berate umfassend in allen Fragen des Finanzstrafrechts sowie des Abgabenverfahrensrechts. Darüber hinaus leitet er das Team zur Betreuung von Freiberuflern (Ärzte, Rechtsanwälte, Ziviltechniker) bei LeitnerLeitner. Prillinger ist Lehrbeauftragter an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie der Uni Graz und Fachautor.

Mag. Dr. Vedran Obradović (Wien; LeitnerLaw Rechtsanwälte / Edthaler Leitner-Bommer Schmieder & Partner Rechtsanwälte GmbH) ist Spezialist für Gesellschaftsrecht, M&A sowie Kapitalmarkt- und Börsenrecht. Vor seinem Eintritt bei LeitnerLaw Rechtsanwälte in 2018 leitete er rund zwei Jahre die Geschäftsstelle der Österreichischen Übernahmekommission in Wien und war als Assistent am Institut für Zivil- und Unternehmensrecht an der WU Wien sowie der Universität Graz tätig. Er ist Fachautor und -vortragender.