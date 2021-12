Yvonne Gutsohn neue Corporate/M&A-Anwältin bei Deloitte

Wien. Deloitte Legal hat mit Yvonne Gutsohn eine neue Rechtsanwältin für den Corporate/M&A-Bereich.

Yvonne Gutsohn (32) ist seit Oktober 2021 bei Deloitte Legal an Bord und war zuvor u.a. bei Wirtschaftskanzlei Weber & Co tätig. Sie absolvierte nach ihrem Jus-Studium in Wien ein weiterführendes internationales Masterstudium (International Commercial Law with Professional Skills) in Aberdeen, Schottland. Ihre fachlichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Gesellschaftsrecht sowie Mergers & Acquisitions.

Die Laufbahn

Jank Weiler Operenyi, die österreichische Rechtsanwaltskanzlei im Deloitte Legal Netzwerk, gratuliert der neu eingetragenen Rechtsanwältin in einer Aussendung. „Damit bieten wir bereits zum fünften Mal in diesem Jahr einem jungen Talent die Möglichkeit, unser Wachstum als Rechtsanwaltskanzlei weiter voranzutreiben“, so Equitypartner Alexander Operenyi.