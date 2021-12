Merkur kauft Nürnberger: Dorda und KPMG beraten

Wien. Die Merkur Versicherung erwirbt die Nürnberger Versicherung Österreich (NVÖ): Beraten haben Dorda, KPMG Law und Deloitte.

Mit der Übernahme von 100% der Aktien an der NVÖ will Merkur ihr bestehendes Produktportfolio im Bereich der privaten Krankenversicherung sowie der privaten Alters- und Risikovorsorge erweitern, beraten von Anwaltskanzlei Dorda. Die ist unter der Leitung des Versicherungsrechts-Spezialisten Felix Hörlsberger sowie des M&A-Spezialisten Christian Ritschka tätig. Ebenfalls bei dem Deal aktiv sind KPMG Law (für Nürnberger) sowie für Merkur auch Deloitte Financial Advisory und Deloitte Tax.

Der Kaufvertrag wurde am 13.12.021 abgeschlossen und stehe noch unter Vorbehalt der erforderlichen aufsichts- und wettbewerbsrechtlichen Zustimmungen. Dorda-Partner Felix Hörlsberger: „Es freut mich, dass wir Merkur dabei begleiten durften, ihr Produktportfolio im Bereich der Personenversicherung substantiell zu erweitert und die Kompetenz zweier Marktpioniere zu bündeln.“

Das Kaufobjekt

Die Nürnberger Versicherung Österreich mit Sitz in Salzburg bietet seit 40 Jahren Versicherungslösungen in den Sparten Lebensversicherung (insbesondere fondsgebundene Versicherung), Berufsunfähigkeits- sowie Pflegerentenversicherung und beschäftigt in Österreich 123 Mitarbeiter. Das Prämienvolumen betrug im Jahr 2020 rund 110 Millionen Euro. Der Nürnberger-Standort in Salzburg soll samt Mitarbeitern erhalten bleiben und sich zum Lebensversicherungsspezialisten in der Merkur Gruppe entwickeln.

Nicht direkt betroffen von dem Deal ist die Garanta Versicherungs-AG Österreich (Kfz-, Schaden- und Haftpflichtversicherungen) als Teil der Nürnberger-Gruppe: Sie verbleibt als Zweigniederlassung im Konzernverbund der Nürnberger Deutschland, werde künftig jedoch enger Kooperationspartner der Merkur Gruppe sein.

Die Beratungsteams