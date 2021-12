Luxus-Chalets für Tirol: White & Case hilft bauen

Tirol/Schweiz. Bei Kitzbühel sollen um 70 Mio. Euro sechs Luxus-Chalets mit 6.000 m² Wohnfläche entstehen. Kanzlei White & Case berät die 777 Capital Partners AG dabei. Local Counsel ist Kanzlei Dorda.

Konkret hat White & Case das Immobilienunternehmen 777 Capital Partners AG bei dem Investment im österreichischen Immobilienmarkt beraten: In der Region Kitzbühel sollen bis Ende 2023 sechs freistehende Luxus-Chalets mit einer Gesamtwohnfläche von rund 6.000 Quadratmetern entstehen, die gemeinsam mit MACH Architekten aus Kitzbühel entwickelt werden. Das Investitionsvolumen belaufe sich auf mehr als 70 Millionen Euro.

Die Projektbetreiber

777 Capital Partners mit Sitz in Baar, Schweiz sowie Büros in Frankfurt und Zürich, positioniert sich als Value-Add Investment-Boutique und Co-Investor für Immobilien in der DACH Region. Die Führungsmannschaft kommt teilweise von der Corestate Capital Group. Das neue Bauvorhaben sieht man als großen Schritt an: „Mit diesem Vorhaben nutzen wir die Gelegenheit in eine der gefragtesten Lagen Österreichs zu investieren. In Kitzbühel und Umgebung gibt es eine sehr hohe Nachfrage nach Luxusprojekten, aber nur ein begrenztes Angebot, da der Markt nach wie vor stark fragmentiert bedient wird“, so Ralph Winter, Partner und Mitgründer der 777 Capital Partners AG.

Im Zuge der steigenden Investmentaktivitäten der Gruppe wurde Markus Dickopf laut den Angaben zum Geschäftsführer der Frankfurter Tochtergesellschaft 777 Capital Advisors GmbH bestellt. Er werde als Managing Director künftig für das gesamte Investitionsgeschäft einschließlich der Bereiche Asset Management und Equity Raising zuständig sein und die Leitung der 777 Capital Advisors GmbH übernehmen.

Die Beratungsteams