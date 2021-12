NREP kauft Sparte von M3 Capital Partners mit Freshfields

Immobilien. Kanzlei Freshfields berät den nordischen Immobilieninvestor NREP bei der Übernahme des auf Deutschland fokussierten Immobilien­finanzierungs­geschäfts von M3 Capital Partners.

Die Transaktion wurde laut den Angaben in zwei Phasen strukturiert. Dabei erwirbt NREP zunächst eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 49 Prozent am Immobilienfinanzierungsgeschäft von M3 und übernimmt nach einer Übergangsphase Anfang 2024 den restlichen Anteil.

Das Beratungsteam

Das Freshfields-Team wurde von Partner und Leiter der Nordics Group Patrick Cichy sowie Principal Associate Nicholas Lütgerath (beide Corporate/M&A, Hamburg) geleitet. Zudem gehörten zum Team Maximilian Lang (Finance, London/Frankfurt), Simone Kämpfer (Commercial, Düsseldorf), Alexander Glos (alle Partner), David Jansen, Jan Struckmann (alle Regulatory, Frankfurt), Cosmas Weigel, Frauke Thole (beide Corporate/M&A, Hamburg), Judith Römer (Arbeitsrecht, Hamburg), Manuel Jäger (Arbeitsrecht, Düsseldorf), Torsten Lauth (Commercial, Düsseldorf), Anouschka Zagorski (Finance, Wien), Mark Brewer, George Milne und Antonio Laino (alle Corporate/M&A, London).