Vorwerk verkauft hectas an Vebego: Die Kanzleien

Facility Service-Anbieter. Die niederländische Vebego übernimmt die hectas-Gruppe inklusive Österreich-Tochter mit insgesamt 8.000 Mitarbeitern. Die Kanzleien Luther, Taylor Wessing, BDO u.a. beraten.

Konkret hat die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft den Vorwerk-Konzern beim Verkauf der hectas-Gruppe an das Facility-Management-Unternehmen Vebego beraten. Mehrere Gesellschaften in Deutschland, den Niederlanden und Österreich gehen an das niederländische Familienunternehmen über, heißt es dazu weiter.

Das Kaufobjekt

Die hectas-Gruppe aus Wuppertal, gegründet 1974, werde zum 1.1.2022 von der Vorwerk-Eigentümerfamilie an die niederländische Vebego übertragen, vorbehaltlich der Zustimmung durch das Kartellamt. Mit dem Erwerb von hectas plane Vebego, seine Marktpräsenz in Deutschland, den Niederlanden und Österreich zu stärken. Die rund 8.000 betroffenen Mitarbeitenden der hectas-Gruppe sowie bestehende Auf- und Verträge sollen übernommen werden. Vorwerk wiederum plane, sich in Zukunft auf das Direktvertriebskonzept seiner Produkte zu konzentrieren.

Die hectas Facility Services Stiftung & Co. KG mit Hauptsitz in Wuppertal ist in den Bereichen Gebäudereinigung, Industriereinigung, Grünpflege sowie Gebäude- und Sicherheitsdienste tätig und erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von ca. 200 Mio. Euro.

Die Berater

Für hectas/Vorwerk waren inhouse Daniela Paul, Hannes Köblitz (beide Legal) sowie André Reislhuber (Tax & Legal) aktiv. Bei Luther waren dabei:

Corporate/M&A: Michael Bormann und Arndt Begemann (beide Partner, Federführung), Björn Simon (Partner), Christian Wensing (Associate), Conrad Knöchel (Associate)

Kartellrecht: Holger Stappert (Partner), Anne Caroline Wegner (Partnerin), Franz-Rudolf Groß (Counsel), Samira Altdorf (Senior Associate)

Handels- & Vertriebsrecht, Produkthaftung/Product Compliance: Ole-Jochen Melchior (Partner), Maresa Hormes (Senior Associate)

Capital Markets, Banking & Finance: Christoph Schauenburg (Partner), Stefan Jokel (Senior Associate)

Weiters war Kanzlei Ploum Rotterdam beratend tätig (Rutger Ploum, Jeroen Terstegge, Walla al Jaboury ; Arbeitsrecht, Niederlande). Für Vebego war Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing tätig (Klaus Grossmann, Cristina Boeckle, Marcel Leines; Legal). Ebenfalls aktiv war Florian von Alten (Oaklins’ M&A), BDO (Frank Scholl, Marcus Lensing; Financial Due Diligence) und Ganteführer (Michael Baum, Bernd Rühland; Tax).