Nassim Ghobrial soll Baker McKenzie ins Rampenlicht bringen

Wien. Nassim Ghobrial (39) ist neue Leiterin Business Development, Marketing & Communications bei Baker McKenzie Österreich. Zuvor war sie u.a. bei FSM und PHH.

Ghobrial hat ihre neue Position 2021 übernommen und ist damit für die Positionierung der Kanzlei am österreichischen Markt und im globalen Netzwerk verantwortlich, heißt es dazu: Die Sozietät hole sich mit ihr eine Kommunikationsspezialistin für das Wiener Büro an Bord.

Die Laufbahn

Ghobrial bringe rund 15 Jahre Erfahrung in der Kommunikationsbranche mit, sowohl als Beraterin in Agenturen als auch als Marketing- und Kommunikationsleiterin in Unternehmen. Die Betriebswirtin begleitete Kampagnen nationaler und internationaler Marken, und war seit 2013 maßgeblich für den Markenaufbau, die Positionierung und die Geschäftsfeldentwicklung von Kanzleien verantwortlich. Zu ihren Karrierestationen gehörten zuletzt u.a. FSM Rechtsanwälte und PHH.

Die Statements

„Mit Nassim Ghobrial haben wir eine Spezialistin gewonnen, die nicht nur unsere Branche sehr gut kennt, sondern auch dafür bekannt ist über den Tellerrand zu blicken. Wir freuen uns, mit ihr gemeinsam unsere Kanzlei am österreichischen Markt noch stärker sichtbar zu machen“, so Alexander Petsche, Managing Partner bei Baker McKenzie.

„Das Spannende an der neuen Aufgabe ist es, die internationale Ausrichtung und das Mindset für den österreichischen Markt zu übersetzen und globale Trends frühzeitig zu etablieren“, wird Nassim Ghobrial zitiert.