Zivilrecht und Steuerrecht in einem Werk vereint

Fundierter Überblick zu allen praktischen Fragen des Mietrechts

Mietrechtliche Fragestellungen sind komplex und betreffen oft nicht bloß zivilrechtliche Themen, sondern erfordern auch Kenntnisse aus angrenzenden Rechtsgebieten. Dies gilt insbesondere für das Steuerrecht.

Das Handbuch Mietrecht vereint daher Zivilrecht und Steuerrecht in einem Werk. Gegliedert nach Themenbereichen und Steuerarten, verbindet es alle wesentlichen praktischen Fragestellungen aus beiden Rechtsgebieten und bietet dadurch der Leserin und dem Leser einen fundierten Überblick. In mehr als 40 Kapiteln werden neben zivilrechtlichen Thematiken – von Begründung bis Beendigung von Mietverhältnissen – auch die damit in Zusammenhang stehenden Fragen zu Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Gebühren behandelt. Sonderkapitel zu anderen Rechtsgebieten (z. B. Insolvenzrecht, Verfahrensrecht und Finanzstrafrecht) sowie zur zivilrechtlichen und steuerrechtlichen Due Diligence runden das Werk ab.

