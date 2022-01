Erste Group holt sich 1,5 Milliarden Euro: Die Kanzleien

Wien. Wolf Theiss und Schönherr beraten bei zwei Hypothekenpfandbrief-Emissionen der Erste Group in Höhe von je 750 Millionen Euro.

Konkret berät Wolf Theiss die Erste Group Bank AG als Emittentin bei den Emissionen von

Euro 750.000.000 0,01% Hypothekenpfandbriefe mit Fälligkeit 2028

Euro 750.000.000 0,50% Hypothekenpfandbriefe mit Fälligkeit 2037

Die Erste Group Bank kehre damit erstmals seit Jänner 2020 erfolgreich an den Markt für gedeckte Schuldverschreibungen zurück. Die Gedeckten Schuldverschreibungen mit einem Kupon von 0,01% per annum bzw. 0,50% per annum weisen eine Laufzeit von sechseinhalb bzw. fünfzehn Jahren auf und wurden bei professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien platziert, wie es heißt (Stückelung 100.000 Euro, Rating Aaa von Moodys). Die Wertpapiere notieren im Amtlichen Handel der Wiener Börse. Das Closing erfolgte am 12. Jänner 2022.

Für die Platzierung der Gedeckten Schuldverschreibungen waren die Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Danske Bank A/S, DekaBank Deutsche Girozentrale, DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Erste Group Bank, ING Bank N.V., Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale und UniCredit als Joint Lead Manager und die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien als Co-Lead Manager verantwortlich.

