Florian Heiler wird erster ESG-Manager der B&C-Gruppe

Industriekonzerne. Florian Heiler (48) hat mit Jahresende 2021 die neu geschaffene Stabstelle ESG- und Sustainability Management der B&C-Gruppe übernommen.

Die B&C hält Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten österreichischen Industrieunternehmen AMAG Austria Metall, Lenzing und Semperit Holding sowie an dem österreichischen Verpackungsunternehmen Schur Flexibles. Weiters ist die Gruppe an mehreren Wachstumsunternehmen im Technologiebereich beteiligt.

Was der ESG-Manager macht

Heilers Aufgabengebiet umfasst die Unterstützung des B&C-Teams im Beteiligungsmanagement sowie in der Portfolioentwicklung. Des Weiteren werde er die B&C-internen Kompetenzen in Bezug auf Nachhaltigkeit und ESG stärken und zu diesem Thema Aktivitäten im Rahmen der B&C-Förderungen entwickeln.

Florian Heiler könne auf rund 15 Jahre Erfahrung als Berater und Coach mit Expertise in Sustainability, ESG, Strategie sowie Kultur und Organisationsentwicklung im Industrie- und Dienstleistungssektor zurückgreifen. Nach seiner Promotion an der Universität für Bodenkultur war der gebürtige Oberösterreicher unter anderem am Österreichischen Institut für Nachhaltige Entwicklung (ÖIN) als wissenschaftlicher Projektleiter tätig, bevor er sich als Mitgründer der Nachhaltigkeitsberatungsfirma Plenum selbständig machte. Er ist weiters Universitätslektor im Themenfeld „Nachhaltigkeitsmanagement und Sustainable Leadership“.

Die Statements