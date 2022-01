Deloitte: Sechs neue Directors für Consulting und Tax

Big Four. Deloitte Österreich ernennt mit Tanja Michael und Salim Sayimer zwei neue Directors im Geschäftsbereich Consulting. Vier neue Directors im Bereich Tax kommen in Tirol und der Steiermark.

Tanja Michael (30) ist laut den Angaben seit 1.1.2022 Director im Consulting bei Deloitte Österreich. Sie hat ihre Karriere 2015 bei Deloitte begonnen und berate seitdem in den Bereichen Strategie, Value Creation Services und M&A-Transaktionen. Ihr Fokus liege insbesondere auf den Themen nachhaltige Geschäftsmodelle, Post Merger Integration und Carve-outs. Tanja Michael betreut vor allem Unternehmen in den Branchen Oil, Gas & Chemicals sowie Industrial Products.

Ausbau im Digitalbereich

Auch Salim Sayimer (38) stieg mit Jänner 2022 zum Director im Bereich Consulting bei Deloitte Österreich auf. In den fünf Jahren bei Deloitte habe er maßgeblich am Ausbau des Geschäftes von Deloitte Digital mitgewirkt, insbesondere in Sachen Digitalisierung von Kundenprozessen. Zukünftig werde er sich verstärkt darum kümmern, im Bereich Salesforce Beratung, CRM und Customer Experience auszubauen sowie das Portfolio zu vergrößern.

Neue Directors im Bereich Tax

Helmut Zach (45) wurde mit Beginn des neuen Jahres zum Director in der Steuerberatung bei Deloitte Styria ernannt. Er ist seit 2015 bei Deloitte in der Steuerberatung tätig und ist u.a. auf Umgründungen und Reorganisationen sowie auf die umfassende Betreuung von (internationalen) Unternehmensgruppen spezialisiert.

Seit Jahreswechsel sind außerdem Christoph Bödl, Claudia Rieckh-Rupp und Carina Schöpf als Directors bei Deloitte in Tirol tätig: Christoph Bödl wurde mit Anfang 2022 Director im Bereich Tax/BPS bei Deloitte Österreich. Er beschäftige sich u.a. mit BPS-Leistungen und der laufenden Tax-Compliance. Claudia Rieckh-Rupp hat ihren Fokus auf Personalverrechnung und internationale Personalgestellungen gelegt. Und Carina Schöpf arbeitet seit 19 Jahren am Standort Tirol und ist als Steuerberaterin tätig. Sie leitet ein 13-köpfiges Team am Standort Imst.