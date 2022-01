Musterhaus.Net geht an Funke mit Lutz Abel, Osborne Clarke

Immobilienportale. Osborne Clarke und Lutz Abel beraten bei der mehrheitlichen Übernahme des Hausbau-Portals Musterhaus.Net durch die Funke Mediengruppe.

Bei dem Deal hat die Funke Mediengruppe 75,1% der Gesellschaftsanteile übernommen, beraten von Osborne Clarke. Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter von Musterhaus.Net, Albert Schwarzmeier und Patryk Moretto, hatten Wirtschaftskanzlei Lutz Abel zur Seite: Sie werden auch nach der Funke-Beteiligung an Bord bleiben, heißt es dazu weiter.

Das Kaufobjekt

Das in Lüneburg ansässige Unternehmen Musterhaus.net GmbH betreibt ein unabhängiges Hausbau- Portal mit rund 2.000 Häusern und rund 350 Hausbaufirmen. Der Kern seines Geschäftsmodells liege in der Vermittlung von Hausbau-Anbietern an Endkunden. Man biete Nutzerinnen und Nutzern darüber hinaus weiterführende Vergleichsangebote aus den Branchen Hausfinanzierung, Küchen und Garagen. Das Online-Portal wendet sich an User aus der D/A/CH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) und ziehe damit jährlich etwa 3,8 Millionen Besucher auf seine Seite.

Die Funke Mediengruppe ist u.a. einer der größten deutschen Anbieter im Magazinbereich. Mit der Übernahme von 75,1% der Geschäftsanteile von Musterhaus.net baue Funke den digitalen Geschäftszweig aus, auch soll die Reichweite der Musterhaus.Net-Kunden dadurch erheblich erweitert werden.

