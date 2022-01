Nadine Kraft leitet Region West von LLH/OTM

Linz. Nadine Kraft ist jetzt Leiterin des Standorts Linz und der Region Austria West beim Outplacement & Talent Management Unternehmen LHH/OTM.

LHH/OTM betreut Österreich von zwei Standorten aus, nämlich Wien und Linz. Nadine Kraft (45) leitet ab sofort die LHH/OTM-Niederlassung in Linz für die Region Austria West, teilt das Unternehmen mit. Kraft folge in ihrer Funktion dem langjährigen Geschäftsführer Walter Reisenzein nach, der in Ruhestand geht.

Die Laufbahn

Die ausgebildete Bankkauffrau Kraft war zuvor in beratenden und leitenden Funktionen im Private Banking Sektor tätig. Seit Anfang 2022 leitet sie den Bürostandort von LHH/OTM in Linz und verantworte die vertriebliche Positionierung des Unternehmens im Westen Österreichs. Das neu bezogene LHH-Büro befindet sich im Linzer Zentrum.

Die Statements

„Wir besitzen den enormen Know-how-Background des Weltmarktführers LHH und verfügen über eine langjährige, solide Beraterexpertise von mehr als 15 Executive Berater*innen, die wir mit der OTM Karriereberatung GmbH seit über 30 Jahren in Österreich aufgebaut haben“, so LLH-Geschäftsführer Erich Nepita. „Ich sehe vor allem im Westen Österreichs einen hohen Bedarf an unseren Beratungsleistungen“, wird Kraft zitiert: „In vielen Branchen ist der Arbeitsmarkt zurzeit in Bewegung wie noch nie.“