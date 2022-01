Nadja Feilinger macht Mietwohnungen bei EHL

Wien. Nadja Feilinger (25) übernimmt die Leitung für den Bereich Mietwohnungen in der EHL Wohnen GmbH. Sie gehört zum Immodienstleister EHL Gruppe.

Feilinger ist damit für das größte Geschäftsfeld des nach eigenen Angaben führenden österreichischen Immobiliendienstleisters im Bereich Wohnimmobilien verantwortlich.

Die Laufbahn

Nadja Feilinger, BA, absolvierte die Höhere Bundeslehranstalt für Tourismus und begann ihre Berufslaufbahn in der Fremdenverkehrsbranche, ehe sie in die Immobilienwirtschaft wechselte. Seit 2019 ist sie als Maklerin für EHL tätig, berufsbegleitend hat sie an der FHWien der WKW Immobilienwirtschaft studiert.

Die EHL Wohnen GmbH ist in den Bereichen Mietwohnungen, Eigentumswohnungen, Vorsorgewohnungen und Bauträgergrundstücke tätig. 2021 vermittelte sie rund 1.500 Wohneinheiten. Neben der Vermittlungstätigkeit ist einer der Schwerpunkte die Beratung von Entwicklern bei der Konzeption und Optimierung von Neubau- und Sanierungsprojekten.