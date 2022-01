Neue Partner bei Mazars: Monika Raidl und Florian Schmidl

Wien. Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Mazars ernennt Monika Raidl und Florian Schmidl zu Partnern: Das verstärke die Expertise im Bereich Real Estate bzw. Payroll & HR Services.

Seit 1. Jänner 2022 sind Monika Raidl und Florian Schmidl neue Partner und Geschäftsführer beim Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsunternehmen Mazars mit Sitz in Wien und Krems.

Die beiden neuen Partner

Monika Raidl (48) begann ihre berufliche Karriere nach ihrem Wirtschaftswissenschafts-Abschluss an der WU Wien bei Mazars. Die Niederösterreicherin ist seit 2003 Steuerberaterin und verantwortet die Unit Service Line Payroll (Personalverrechnung) und Human Resources Services.

Florian Schmidl (41) ist verantwortlich für den Bereich Real Estate. Nach Abschluss seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien im Jahr 2007 wurde der gebürtige Wiener 2010 zum Steuerberater bestellt. Drei Jahre später folgte Schmidls Vereidigung zum Wirtschaftsprüfer. Er begann seine Karriere bei einem großen Beratungsdienstleister und ist seit 2018 bei Mazars.

Das Statement

Peter Wundsam, Managing Partner von Mazars Austria: „Es freut mich sehr, zwei so engagierte Profis in der Partner-Runde zu haben. Wir starten also mit einem personellen Turbo-Schub ins neue Jahr.“