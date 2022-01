Neue Praxisgruppe Banking & Finance bei CHG Czernich

Wirtschaftskanzleien. CHG Czernich Rechtsanwälte ruft die neue Praxisgruppe „Banking & Finance“ ins Leben: Die Innsbrucker Sozietät will damit einen weiteren Beratungsschwerpunkt etablieren.

Die 1999 in Innsbruck gegründete Kanzlei CHG Czernich Rechtsanwälte berät bereits seit Langem Unternehmen, Kreditinstitute und öffentliche Institutionen im Bank- und Finanzierungsrecht. Die Wirtschaftskanzlei bündele nun ihre Kompetenz in diesem Bereich und hat zu Beginn des Jahres 2022 eine weitere Praxisgruppe „Banking & Finance“ eröffnet.

Die neue Praxisgruppe

Im Zentrum der Beratung stehe das Bankvertragsrecht, insbesondere das Darlehens- und Kreditsicherungsrecht, Banken-AGB sowie das Wertpapierrecht. Der neuen Praxisgruppe gehören Daniel Tamerl und Dietmar Czernich an, auch die Rechtsanwaltsanwärterin Katharina Schwager wechselt in das Bankrechtsteam.

Gründungspartner und Rechtsanwalt Dietmar Czernich begleitet seit vielen Jahren nationale und internationale Mandanten bei Unternehmenstransaktionen und Finanzierungsfragen. Rechtsanwalt und Partner Daniel Tamerl leitet die Gruppe. Er ist auf Verbraucher- und Kreditrecht spezialisiert und bringe zudem umfassende Erfahrungen und Expertise aus dem Immobilienrecht in die Praxisgruppe ein.

Die Kanzlei

CHG beschäftigt laut den Angaben derzeit 22 Juristen und ist damit eine der großen Full-Service-Wirtschaftskanzleien Westösterreichs. Beratungsschwerpunkte liegen u.a. im Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht und Vergaberecht. Neben dem Hauptsitz in Innsbruck und der Zweigniederlassung in Wien unterhält die Kanzlei Standorte in St. Johann/Kitzbühel sowie in Vaduz (Liechtenstein) und Bozen (Italien).

Das Statement

„Mit der Bündelung unserer Kompetenzen im Bankvertragsrecht setzen wir einen Schwerpunkt, der in Westösterreich in dieser Form einzigartig ist. Damit werden wir dem Bedürfnis unserer Mandanten und Mandantinnen nach einer weiteren Spezialisierung gerecht“, so Daniel Tamerl, Leiter der neuen Praxisgruppe „Banking & Finance“.