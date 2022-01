Neues Webinar zu Investitionsprämie und Forschungsprämie

Forschungsförderung. Drei Partner der ICON Wirtschaftstreuhand betrachten bei einem Webinar im März 2022 die aktuellen Regeln bei den Förderinstrumenten Investitionsprämie und Forschungsprämie.

Das Webinar findet in zwei Teilen am 1. bzw. 29.3. statt. In Modul 1 geht es laut Veranstalter Linde um ein Update zur Investitionsprämie, inklusive aktueller Aussagen der staatlichen Förderbank aws. Behandelt werden demnach u.a. Fristen, Praxisfragen international tätiger Unternehmen, Stolpersteine und Fragen zur Mehrfachförderung. Darüber hinaus gibt es Tipps zur effizienten Abwicklung und Fallbeispiele.

In Modul 2 geht es um die Forschungsprämie, inklusive aktueller Rechtsprechung und Neuigkeiten aus BMF und FFG. Behandelt wird u.a. die Ermittlung der Bemessungsgrundlage, Fragen zur Betriebsprüfung, das Zusammenspiel zwischen Forschungs- und Investitionsprämie u.a.

