Buchhaltungs-IT: Finmatics kauft für Deutschland und Ungarn zu

Buchhaltungssoftware. Das österreichische FinTech Start-up Finmatics übernimmt Enteos, um den deutschen und ungarischen Markt zu erschließen.

Finmatics ist spezialisiert auf die Automatisierung von Buchhaltungsprozessen. Mit der KI-gestützten Software erleichtere man Unternehmen und Steuerkanzleien den Prozess vom Belegeingang bis zur automatisierten Verbuchung.

Nun will Finmatics die Märkte in Deutschland bzw. den osteuropäischen Staaten verstärkt angehen. „Der Fachkräftemangel in der Branche ist für Steuerberater und Unternehmen der Treiber für die Adoption von Automatisierungslösungen“, so Geschäftsführer Patrick Sagmeister.

Die Expansionspläne

Um die Expansion anzutreiben, wurde der Belegverarbeitungsspezialist Enteos gekauft. Alle Bestandskunden der Enteos GmbH München und Enteos GmbH Österreich werden durch Finmatics übernommen und die Standorte in München und Budapest werden als Finmatics Deutschland und Finmatics Ungarn weiter ausgebaut, heißt es dazu. „Dank der Expansion fällt es uns jetzt leichter, unsere Kunden in Deutschland zu betreuen und das Wachstum weiter voranzutreiben“, so Philipp Rettler, Geschäftsführer von Finmatics Deutschland.

Aktuell nutzen laut den Angaben rund 20.000 Unternehmen und Steuerkanzleien Finmatics für die automatisierte Abwicklung ihrer Buchhaltung. Darunter seien neben Steuerkanzleien in Österreich und Deutschland u.a. die Wiener Stadtwerke, die AVIS Budget Group oder SOS Kinderdorf.