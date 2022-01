Das sind die neuen 8er: Coupés und Cabrio von BMW

Facelift & frische Luft. Mit dem neuen BMW 8er Coupé, 8er Cabrio und 8er Gran Coupé nimmt Bayerns Autohersteller im Sportwagensegment für 2022 ein Facelift vor.

Zu den Highlights zählen markante Design-Modifikationen im Exterieur und eine weiterentwickelte Innenraum-Gestaltung, so BMW. Mit der neuen 8er Reihe läute man die Fortsetzung der aktuellen Modelloffensive der Marke im Segment der Luxus-Automobile ein. Dazu gibt es ein limitiertes Editionsmodell The 8 X Jeff Koons, gestylt vom US-Künstler gleichen Namens. Mehr als die Hälfte der Motoren der BMW 8er Reihe werden laut Hersteller übrigens im BMW Group Werk in Steyr (Oberösterreich) gefertigt.

Neues Design und leuchtende Niere

Eine neugestaltete Fahrzeugfront soll für einen dynamischen und eleganten Auftritt sorgen, außerdem sind alle Modellvarianten serienmäßig mit einem M Sportpaket ausgestattet. Für Bedienkomfort und Konnektivität wurde das Control Display für das System BMW iDrive auf 12,3 Zoll vergrößert.

Optische Akzente setzt u.a. die jetzt bei allen Modellvarianten serienmäßige BMW Niere „Iconic Glow“: Diese „Wasserfallbeleuchtung“ für die beiden Nierenelemente wird beim Öffnen des Fahrzeugs aktiv, kann vom Fahrer aber auch manuell eingeschaltet werden (bzw. ausgeschaltet, sollte sie einmal des Guten zuviel sein). Im Innenraum ist jetzt die Lederausstattung Merino serienmäßig.

Karosserievarianten und Motoren

Die BMW 8er Reihe gibt es in drei Varianten: 8er Coupé (die klassische zweitürige Karosserieform, in der Tradition der Sportwagen), 8er Cabriolet (frische Luft per Textilverdeck, das sich laut Hersteller innerhalb von 15 Sekunden vollautomatisch öffnen beziehungsweise schließen lässt) und 8er Gran Coupé (viertürige Sportwagen-Variante). Folgende Motorvarianten stehen zur Auswahl (die Preise werden von den Bayern noch nicht verraten):