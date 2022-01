St. Johanner Bergbahnen werden verkauft mit EY

Big Four & Big Ski. Die Kanzleien EY und EY Law berieten die skandinavische SkiStar AB beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an den St. Johanner Bergbahnen an eine Investorengruppe.

EY und EY Law (Pelzmann Gall Größ Rechtsanwälte GmbH) haben die SkiStar AB beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an der St. Johanner Bergbahnen GmbH in Tirol an eine Bietergemeinschaft beraten. Die Käufergruppe besteht laut den Angaben aus der Pletzer Gruppe, MIC-Marbach Group und Autobus Oberbayern.

Die Transaktion und die Strategie

Der Verkauf der Beteiligung erfolgte im Rahmen der zuvor von SkiStar angekündigten Strategie, unter Berücksichtigung sich ändernder Reisegewohnheiten und Urlaubstrends ihren Fokus in den kommenden Jahren auf den Heimmarkt in Skandinavien (Schweden und Norwegen) zu konzentrieren, heißt es weiter.

Die Pletzer Gruppe betreibt Seilbahnen in Österreich und Deutschland. Das Tiroler Familienunternehmen ist neben dem Bereich Skifahren mit Hotelresorts im Tourismus vertreten und darüber hinaus im Bereich Gewerbe- und Retail-Immobilien sowie mit Industrieprodukten und -Dienstleistungen aktiv. Die Transaktion erfolgte in Form eines Share Deals. Die Unterfertigung und das Closing der Transaktion fanden am 14. Jänner 2022 statt.

Die Beratungsteams