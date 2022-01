Veganes Recycling-Deo gewinnt Start-up-Wettbewerb

Hoofddorp. Das dänische Start-up byACRE hat mit Mobilitätslösungen den europaweiten „Small Business Grant“ Wettbewerb von FedEx Express gewonnen. In Österreich punktet Holy Pit mit einem veganen Deodorant.

ByACRE, ein dänisches Start-up-Unternehmen, das Mobilitätslösungen entwickelt und herstellt, hat den Hauptpreis gewonnen und erhält 50.000 Euro für weiteres Wachstum, heißt es: Das Unternehmen wurde aus rund 2.100 Bewerbern als das innovativste und engagierteste Kleinunternehmen in ganz Europa ausgewählt – dies war die höchste Zahl an Nominierungen, die es bei dem Wettbewerb bisher gab, so FedEx Express (eine Tochter von FedEx Corp.).

Der Sieger

ByACRE wurde 2015 gegründet und ist derzeit in Kopenhagen ansässig. Die klare Wachstumsstrategie und das innovative Produkt wurden von der Jury für den ersten Platz ausgewählt, heißt es: Mit dem Fokus auf Ästhetik und Funktionalität entwirft byACRE Rollatoren, die die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellen und Menschen auf der ganzen Welt wieder zu mehr Freiheit und Lebensqualität verhelfen sollen.

Der diesjährige Wettbewerb zeichnete außerdem drei Unternehmen mit dem „Judges Choice Award“ aus, der mit jeweils 15.000 Euro dotiert ist:

„Digitale Exzellenz“: eKuore, ein spanisches Unternehmen für intelligente Medizintechnik, hat das erste digitale und kabellose Messgerät für akustische Signale entwickelt, das mit einem Smartphone oder Tablet verbunden werden kann, um Informationen aufzuzeichnen und zu speichern und so zuverlässigere Diagnosen zu erstellen.

„Champion der Nachhaltigkeit“: MOYU mit Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande, stelle nachhaltige Schreibwaren her, die sich bis zu fünfhundertmal wiederbeschreiben lassen. Für jedes verkaufte Notizbuch lässt Moyu einen Baum pflanzen – eine nachhaltige Lösung, die einen Beitrag für Umwelt und Klima leiste.

„Mastermind der Innovation“: Der Thermosolar Hive von Apis Innovation, ein in der Tschechischen Republik entwickelter innovativer Bienenstock zur Bekämpfung der Varroa-Milbe, wurde für die Lösung eines weltweiten Problems ausgezeichnet. Die Anlage töte die Varroa-Milbe, den größten Feind der Bienen, ab und biete ökologische und wirtschaftliche Lösungen für Imker und gesünderen Honig.

Die Landessieger

Weiters wurden 15 Unternehmen aus 15 europäischen Ländern mit dem „People’s Choice Award“ ausgezeichnet, bei dem die Wahl öffentlich war. In Österreich geht der Preis an das Unternehmen Holy Pit, das ein Nachfüllsystem für Deodorants herstellt, um den Plastikmüll in diesem Produktbereich auf Null zu reduzieren. Dabei handele es sich um einen nachfüllbaren Behälter aus bereits weggeworfenem Einwegplastik; das Deodorant selbst ist vegan.

Die Liste aller Landessieger: