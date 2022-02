Die Neuerungen im LStR-Wartungserlass 2021 betreffend das Öffi-Ticket (Teil 3) hat Dr. Christian Wesener zusammengefasst. Über die Prüfungsschwerpunkte der FMA für das Abschlussjahr 2021 informieren Florian Buchberger, MSc, und Dr. Julia Roth.

Weiters finden Sie spannende Entscheidungsbesprechungen in dem aktuellen E-Paper zu Kündigungsschutz in der Kurzarbeit, Ermittlung der fiktiven Anschaffungskosten und Restnutzungsdauer sowie zum Progressionssteuersatz in Österreich.

